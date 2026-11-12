JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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12.11.2026 12:34:57
JOST Werke Buy
JOST Werke
56.72 CHF -1.20%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe letztlich die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Sebastian Ubert am Donnerstag. Operativ laufe es solide beim Lkw?Zulieferer./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.60 €
|
Abst. Kursziel*:
34.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.66%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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