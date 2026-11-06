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06.11.2026 15:58:16
Börse Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein
Der SDAX verbucht aktuell Verluste.
Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1.00 Prozent schwächer bei 17’846.26 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 91.510 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 17’907.11 Zählern und damit 0.660 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18’026.06 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17’773.22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’053.07 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1.24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’384.81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’564.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, stand der SDAX noch bei 15’932.76 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.83 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Energiekontor (+ 6.38 Prozent auf 25.00 EUR), SMA Solar (+ 4.22 Prozent auf 51.15 EUR), JOST Werke (+ 3.46 Prozent auf 59.80 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2.97 Prozent auf 32.90 EUR) und PVA TePla (+ 2.78 Prozent auf 27.34 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen HelloFresh (-7.35 Prozent auf 3.09 EUR), Hypoport SE (-4.39 Prozent auf 87.20 EUR), Stabilus SE (-4.08 Prozent auf 15.52 EUR), ATOSS Software (-4.06 Prozent auf 89.80 EUR) und Adtran Networks SE (-3.74 Prozent auf 20.60 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 786’491 Aktien gehandelt. Mit 5.213 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.64 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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