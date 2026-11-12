EQS-News: JOST wächst im 3. Quartal 2026 in allen Regionen und Geschäftsbereichen und steigert die Profitabilität weiter

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JOST wächst im 3. Quartal 2026 in allen Regionen und Geschäftsbereichen und steigert die Profitabilität weiter



12.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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JOST wächst im 3. Quartal 2026 in allen Regionen und Geschäftsbereichen und steigert die Profitabilität weiter

Starkes Wachstum erzielt: Umsatz steigt im Q3 2026 um 11,3 % auf 426,3 Mio. EUR, getragen von allen Regionen und allen Geschäftsbereichen (Q3 2025: 383,2 Mio. EUR)

Umsatz steigt im Q3 2026 um 11,3 % auf 426,3 Mio. EUR, getragen von allen Regionen und allen Geschäftsbereichen (Q3 2025: 383,2 Mio. EUR) Profitabilität weiter verbessert, trotz steigender Kosten: Bereinigtes EBIT wächst um 11,8 % auf 41,6 Mio. EUR (Q3 2025: 37,2 Mio. EUR) und bereinigte EBIT-Marge steigt auf 9,8 % (Q3 2025: 9,7 %)

Bereinigtes EBIT wächst um 11,8 % auf 41,6 Mio. EUR (Q3 2025: 37,2 Mio. EUR) und bereinigte EBIT-Marge steigt auf 9,8 % (Q3 2025: 9,7 %) Konzerngewinn wächst: Bereinigtes Ergebnis nach Steuern steigt um 6,7 % auf 20,5 Mio. EUR (Q3 2025: 19,3 Mio. EUR)

Bereinigtes Ergebnis nach Steuern steigt um 6,7 % auf 20,5 Mio. EUR (Q3 2025: 19,3 Mio. EUR) Effiziente Kapitalallokation: ROCE verbessert sich um 2,5 Prozentpunkte auf 16,5 % und Leverage-Ratio liegt mit 1,78x im Zielkorridor von 1,0x bis 2,0x (31. Dezember 2025: 2,27x)

ROCE verbessert sich um 2,5 Prozentpunkte auf 16,5 % und Leverage-Ratio liegt mit 1,78x im Zielkorridor von 1,0x bis 2,0x (31. Dezember 2025: 2,27x) Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 erhöht: Konzernumsatz soll um 9 % bis 11 % steigen und bereinigtes EBIT soll um 11 % bis 14 % zulegen

Neu-Isenburg, 12. November 2026. Die JOST Werke SE („JOST“), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten und anwendungskritischen Systemen für die On- und Off-Highway-Nutzfahrzeugindustrie, veröffentlicht heute die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2026.

Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: „Das 3. Quartal zeigt die Stärke unserer Strategie. Wir sind in allen drei Regionen und in allen drei Geschäftsbereichen organisch gewachsen, ohne den Beitrag von Übernahmeeffekten. Der Erfolg beruht auf weiteren Marktanteilsgewinnen durch neu gewonnene Kunden und Cross-Selling-Synergien, die sich inzwischen zu einem eigenständigen Wachstumstreiber entwickelt haben: Produkte aus dem kombinierten Portfolio von JOST und Hyva erreichen Kunden und Anwendungen, die wir zuvor getrennt nicht erreichen konnten. Unsere Strategie AMBITION 2030 trägt, und wir werden sie konsequent weiterverfolgen, um auch in Zukunft unser profitables Wachstum fortzusetzen.“



JOST wächst im 3. Quartal 2026 in allen Regionen und Geschäftsbereichen

Der Konzernumsatz stieg im 3. Quartal 2026 um 11,3 % auf 426,3 Mio. EUR (Q3 2025: 383,2 Mio. EUR). Anders als in den Vorquartalen enthält das Wachstum keine Übernahmeeffekte mehr. Bereinigt um Währungseffekte, die sich im 3. Quartal 2026 mit 2,4 Prozentpunkten positiv auswirkten, erzielte JOST ein organisches Wachstum von 8,9 %, zu dem alle drei Regionen und alle drei Geschäftsbereiche beigetragen haben. Wesentliche Treiber waren Marktanteilsgewinne durch die Gewinnung neuer Kunden sowie zunehmend realisierte Cross-Selling-Synergien aus der Integration von Hyva, gepaart mit einer Geschäftserholung in Nordamerika.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Transport stieg im 3. Quartal 2026 um 14,3 % auf 220,5 Mio. EUR (Q3 2025: 193,0 Mio. EUR); währungsbereinigt betrug das Wachstum 12,5 %. Massgeblich war der kräftige Anstieg der LKW-Produktion in den USA, sodass die Nachfrage im Geschäftsbereich Transport in AMERICAS nach einem schwachen ersten Halbjahr erstmals wieder deutlich über dem Vorjahresniveau lag. Im Geschäftsbereich Landwirtschaft erhöhte sich der Umsatz um 12,6 % auf 78,0 Mio. EUR (Q3 2025: 69,3 Mio. EUR), währungsbereinigt um 9,5 %, erneut unterstützt durch Marktanteilsgewinne und neu gewonnene Kundenprojekte. Der Umsatz im Geschäftsbereich Hydraulik stieg im 3. Quartal 2026 um 5,7 % auf 127,7 Mio. EUR (Q3 2025: 120,8 Mio. EUR). Währungsbereinigt wuchs er um 2,8 %. Der wichtigste Wachstumstreiber blieb APAC mit der rasanten Erholung in Indien. Gegenläufig haben im Geschäftsjahr 2026 durchgeführte Portfoliooptimierungen das Wachstum im Geschäftsbereich Hydraulik verlangsamt.

Die Bruttomarge legte um 0,7 Prozentpunkte auf 28,1 % zu (Q3 2025: 27,4 %), getragen von Synergien aus der Hyva-Integration und einem vorteilhafteren regionalen Mix. Das bereinigte EBIT stieg im 3. Quartal 2026 überproportional zum Umsatz um 11,8 % auf 41,6 Mio. EUR (Q3 2025: 37,2 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich dabei um 0,1 Prozentpunkte auf 9,8 % (Q3 2025: 9,7 %). Die erzielten Synergien aus der Hyva-Integration erlaubten JOST, die Belastungen durch die gestiegenen Fracht- und Materialkosten weitgehend zu kompensieren.



EMEA

In EMEA stieg der Umsatz im 3. Quartal 2026 um 2,5 % auf 186,6 Mio. EUR (Q3 2025: 181,9 Mio. EUR). Währungsbereinigt erzielte JOST ein Wachstum von 2,3 %. Der Geschäftsbereich Transport entwickelte sich robust, unterstützt sowohl vom LKW- als auch vom Anhängermarkt. Auch die Landwirtschaft legte gegenüber einer bereits höheren Vergleichsbasis weiter zu. Das bereinigte EBIT belief sich auf 7,1 Mio. EUR (Q3 2025: 11,4 Mio. EUR) und die bereinigte EBIT-Marge auf 3,8 % (Q3 2025: 6,3 %). Massgeblich für diese Entwicklung waren die gestiegenen Fracht- und Inputkosten sowie temporäre Ineffizienzen aus der eingeleiteten Schliessung eines Produktionsstandorts in EMEA und Anlaufkosten aus der Verlagerung der Fertigung in andere Werke. Hinzu kam eine Anpassung des Geschäftsmodells, durch die margenstarke internationale Hyva-Umsätze nun direkt in AMERICAS und APAC ausgewiesen werden.



AMERICAS

In AMERICAS erhöhte sich der Umsatz im 3. Quartal 2026 um 19,3 % auf 127,2 Mio. EUR (Q3 2025: 106,6 Mio. EUR); währungsbereinigt wuchs er um 14,7 %. Den stärksten Wachstumsbeitrag lieferte der Geschäftsbereich Transport, angekurbelt durch den rasanten Anstieg der LKW-Produktion in Nordamerika im 3. Quartal 2026. Auch in der Landwirtschaft konnte JOST trotz eines schwachen Marktes weiterwachsen, unterstützt von gewonnenen Kundenprojekten und einer steigenden Nachfrage nach Anbaugeräten in Nordamerika. Das bereinigte EBIT wuchs im 3. Quartal 2026 um 68,4 % auf 18,4 Mio. EUR (Q3 2025: 10,9 Mio. EUR) und die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 4,2 Prozentpunkte auf 14,5 % (Q3 2025: 10,3 %). Die bessere operative Auslastung in Transport, kombiniert mit den Synergien aus der Integration von Hyva, stärkte die Profitabilität. Positiv wirkte zudem die oben erwähnte Anpassung des Geschäftsmodells.



APAC

In APAC stieg der Umsatz im 3. Quartal 2026 um 18,9 % auf 112,5 Mio. EUR (Q3 2025: 94,6 Mio. EUR); währungsbereinigt betrug das Wachstum 15,1 %. Die hohe Nachfrage in Indien und das starke Exportgeschäft in China waren die wesentlichen Treiber für das Umsatzwachstum mit Transportprodukten. Auch der Geschäftsbereich Hydraulik legte deutlich zu, getragen von der sehr dynamischen Entwicklung in Indien und weiteren Cross-Selling-Erfolgen in Australien. Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 7,0 % auf 14,9 Mio. EUR (Q3 2025: 13,9 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge betrug 13,2 % (Q3 2025: 14,7 %). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf den veränderten regionalen Mix innerhalb von APAC zurückzuführen, der durch das stark wachsende Indien-Geschäft geprägt ist. Die JOST-Produktionskapazitäten in Indien reichten nicht aus, um die kräftig angestiegene Nachfrage vollständig zu bedienen. Deswegen waren Importe aus den Werken in China erforderlich, die mit zusätzlichen Fracht- und Zollkosten verbunden waren.



Portfolio weiter geschärft

Im 3. Quartal 2026 hat JOST zwei Schritte zur Fokussierung des Portfolios umgesetzt. Am 4. August 2026 wurde ein Vertrag über den Verkauf des indischen Kipperaufbaugeschäfts von Hyva an Belrise Industries Limited unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und Bedingungen und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2026 erwartet. Das veräusserte Geschäft ist dem Segment APAC zugeordnet und erwirtschaftet auf Jahresbasis einen Umsatz von rund 40 Mio. EUR bei einem EBITDA von rund 1 Mio. EUR. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt rund 5 Mio. EUR. Da der Vollzug der Transaktion erst gegen Ende des Geschäftsjahres erfolgen soll, hat die Veräusserung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026.

Nach dem Bilanzstichtag, am 15. Oktober 2026, hat JOST die verbleibenden 25 % an der Usimeca Indústria Mecânica S.A. übernommen und hält damit 100 % des Recycling-Geschäfts in Südamerika, dessen Ergebnis nun vollständig den Aktionären der JOST Werke SE zusteht. Usimeca wächst mit der fortschreitenden Urbanisierung und den steigenden regulatorischen Anforderungen an die kommunale Abfallentsorgung in Lateinamerika. Im Jahr 2025 stieg der Umsatz um 18 % auf 227 Mio. BRL bei einer EBIT-Marge von über 14 %. Der Kaufpreis für die verbleibenden 25 % belief sich auf 97,3 Mio. BRL und entsprach dem 7,0-fachen des bereinigten EBITDA. Über das Konzern-Vertriebsnetz sieht JOST Cross-Selling-Chancen, um dieses sehr profitable Geschäft nach Nordamerika und in weitere Märkte Lateinamerikas auszubauen.



Konzerngewinn

Das Ergebnis vor Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen hat sich im 3. Quartal 2026 auf 21,8 Mio. EUR mehr als verdoppelt (Q3 2025: 8,7 Mio. EUR). Neben der guten operativen Entwicklung resultiert die Verbesserung daraus, dass das Vorjahr durch Sondereffekte aus der Hyva-Konsolidierung belastet war. Das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg im 3. Quartal 2026 auf 12,3 Mio. EUR (Q3 2025: 2,5 Mio. EUR) und das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 0,74 EUR (Q3 2025: 0,13 EUR).

Bereinigt um Sondereffekte stieg das bereinigte Ergebnis nach Steuern im 3. Quartal 2026 um 6,7 % auf 20,5 Mio. EUR (Q3 2025: 19,3 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag infolge der um 10 % höheren Aktienanzahl mit 1,24 EUR leicht unter dem Vorjahreswert (Q3 2025: 1,25 EUR). Das Finanzergebnis und der Steueraufwand des 3. Quartals 2026 enthalten zudem einen Einmaleffekt von insgesamt rund 3,8 Mio. EUR aus der Einigung über eine steuerliche Betriebsprüfung in APAC, der im bereinigten Ergebnis nicht eliminiert wurde.



Bilanz und Kapitaleffizienz weiter gestärkt

In den ersten neun Monaten 2026 erhöhte sich das Eigenkapital um 117,4 Mio. EUR auf 445,5 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 328,1 Mio. EUR), massgeblich durch die Kapitalerhöhung im Februar 2026 und den Konzerngewinn. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 27,9 % (31. Dezember 2025: 21,2 %). Die Nettoverschuldung (ohne IFRS 16 Verbindlichkeiten) reduzierte sich um 60,2 Mio. EUR auf 381,4 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 441,6 Mio. EUR). In Kombination mit dem gestiegenen bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate verbesserte sich die Leverage-Ratio auf 1,78x und liegt damit wieder im Zielkorridor von 1,0x bis 2,0x (31. Dezember 2025: 2,27x). Der ROCE stieg um 2,5 Prozentpunkte auf 16,5 %.

Der Free Cashflow belief sich im 3. Quartal 2026 auf +7,3 Mio. EUR (Q3 2025: +57,4 Mio. EUR). Das wachstumsbedingt höhere Geschäftsvolumen und die gezielte Erhöhung der Sicherheitsbestände haben zum Anstieg des Working Capital geführt. Das Verhältnis von Working Capital zum Umsatz der letzten zwölf Monate ist entsprechend auf 18,7 % gestiegen (Q3 2025: 16,2 %). Für das Gesamtjahr 2026 erwartet JOST weiterhin einen Wert innerhalb des Zielkorridors von 17,5 % bis 18,5 %.

Oliver Gantzert, Finanzvorstand der JOST Werke SE, sagt: „Wir konnten die Profitabilität im 3. Quartal wieder verbessern, obwohl uns die gestiegenen Fracht- und Materialkosten sowie Anlaufaufwendungen belastet haben. Möglich war das, weil die Synergien aus der Hyva-Integration planmässig hochlaufen. Die Bruttomarge legte um 0,7 Prozentpunkte auf 28,1 % zu, und das bereinigte EBIT wuchs mit 11,8 % stärker als der Umsatz. Das schlägt sich unmittelbar in der Kapitalrendite nieder. Der ROCE verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 16,5 %. Beim Free Cashflow sehen wir im 3. Quartal die Kehrseite unseres Wachstums und der bewussten Vorsorge aufgrund der noch fragilen Lieferketten. Wir erwarten, dass sich der Working-Capital-Aufbau zum Jahresende auflöst und der Cashflow entsprechend stärker wird.“



Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 erhöht

Vor dem Hintergrund des bisherigen Geschäftsverlaufs und unter Berücksichtigung der saisonal bedingten Abschwächung sowie der erwarteten Kostensteigerungen im 4. Quartal 2026 hat JOST den Ausblick für das Gesamtjahr 2026, wie bereits am 5. November 2026 mitgeteilt, wie folgt angepasst:

Der Konzernumsatz soll im Geschäftsjahr 2026 um 9 % bis 11 % gegenüber dem Vorjahr steigen (bisherige Prognose: Anstieg im einstelligen Prozentbereich; 2025: 1.534,2 Mio. EUR). Die Anhebung beruht auf dem bislang erzielten Umsatz sowie auf weiteren Cross-Selling-Synergien aus der Hyva-Integration.

Das bereinigte EBIT soll um 11 % bis 14 % gegenüber dem Vorjahr wachsen (bisherige Prognose: Wachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich; 2025: 145,2 Mio. EUR). Daraus ergibt sich eine bereinigte EBIT-Marge von 9,5 % bis 9,9 % (2025: 9,5 %). Die Realisierung weiterer Kostensynergien soll die zunehmenden Belastungen durch steigende Inputkosten im 4. Quartal 2026 teilweise abfedern, bis die vertraglich vereinbarten Preisanpassungsklauseln zur Weitergabe gestiegener Materialkosten wirksam werden.

Der Zwischenbericht für das 3. Quartal 2026 steht unter https://ir.jost-world.com/berichte zur Verfügung. Die begleitende virtuelle Konferenz wird am 12. November 2026 um 11:00 Uhr MEZ stattfinden. Nach der Konferenz steht die Aufzeichnung auf der Website von JOST zur Verfügung (https://ir.jost-world.com).

Kontakt:

JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken JOST, ROCKINGER, TRIDEC, Quicke und Hyva sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader und Frontkippzylinder. Seit der Übernahme von Hyva im Jahr 2025 beschäftigt JOST rund 6.500 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. JOST ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE: JST) und wird zusätzlich am OTCQX® Best Market gehandelt (OTCQX: JSTWF). Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com