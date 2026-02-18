JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
JENOPTIK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 21,50 auf 27,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die am 13. Februar vorgelegten vorläufigen Jahreszahlen des Technologieunternehmens hätten vor allem beim Auftragseingang enttäuscht, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch Dabei verwies der Analyst zum Vergleich auf den Rekordauftragseingang bei ASML. Dass die Jenoptik-Aktie trotz allem dann im Plus geschlossen habe, sei der Erwartung höherer Absatzmengen im Halbleitersegment in den kommenden Quartalen geschuldet gewesen. Er habe dies nun berücksichtigt und daher sein Kursziel höher gesteckt./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
