Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe im vierten Quartal enttäuscht, schrieb Malte Schaumann am Freitag nach den Zahlen der Jenaer. Nachdem die Aktien zuletzt stark vom Auftragseingang des Chipausrüsters ASML profitiert hätten, zeichne sich ein Rückschlag ab./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



