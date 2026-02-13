JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
23.88CHF
-0.08CHF
-0.33 %
09:55:54
SWX
13.02.2026 08:49:06
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe im vierten Quartal enttäuscht, schrieb Malte Schaumann am Freitag nach den Zahlen der Jenaer. Nachdem die Aktien zuletzt stark vom Auftragseingang des Chipausrüsters ASML profitiert hätten, zeichne sich ein Rückschlag ab./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.38 €
|
Abst. Kursziel*:
21.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.14%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
