JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
24.02CHF
0.06CHF
0.25 %
10:00:47
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.02.2026 08:32:14
JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Jenaer hätten schwache Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht, aber einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die Nachfrage im Bereich Halbleiter-Equipment habe sich im zweiten Halbjahr 2025 stabilisiert./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.43%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
09:28
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt zum Start (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
11.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
10.02.26
|XETRA-Handel: TecDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.02.26
|EQS-AFR: JENOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
06.02.26
|EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)