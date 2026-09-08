JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
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JCDecaux Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux nach mehreren Investorenveranstaltungen mit dem Management von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem drückte Marcus Diebel den Aktien am Dienstag den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, womit er seinen positiven Erwartungen für die Anfang November anstehenden Quartals-Umsatzzahlen Nachdruck verlieh. Diebel sieht seine organische Wachstumsprognose deutlich über der Planung des Werbekonzerns sowie der Konsensschätzung. Die attraktiv bewertete Aktie bleibe einer seiner Schlüsselwerte im Sektor./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.48 €
|
Abst. Kursziel*:
44.80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.80%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
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|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
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