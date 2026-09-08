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JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

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08.09.2026
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09.09.2026 06:42:47

JCDecaux Overweight

JCDecaux
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux nach mehreren Investorenveranstaltungen mit dem Management von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem drückte Marcus Diebel den Aktien am Dienstag den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, womit er seinen positiven Erwartungen für die Anfang November anstehenden Quartals-Umsatzzahlen Nachdruck verlieh. Diebel sieht seine organische Wachstumsprognose deutlich über der Planung des Werbekonzerns sowie der Konsensschätzung. Die attraktiv bewertete Aktie bleibe einer seiner Schlüsselwerte im Sektor./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 21:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23.48 € 		Abst. Kursziel*:
44.80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.80%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
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Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

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06:42 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
16.07.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
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