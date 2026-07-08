JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
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08.07.2026 11:48:15
JCDecaux Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 20,70 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate liegt mit seiner organischen Wachstumsprognose für das zweite Quartal leicht über dem Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Werbekonzerns schrieb./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
21.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
20.56 €
|
Abst. Kursziel*:
4.57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.77%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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