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JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

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16.07.2026 13:01:45

JCDecaux Overweight

JCDecaux
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Europa entwickele sich das Geschäft des Werbedienstleisters solide, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Donnerstag. Im Nahen Osten stabilisiere sich die Lage und die Fußball-Weltmeisterschaft dürfte sich positiv auswirken. Der Experte drückte den Aktien mit Blick auf seine optimistischen Erwartungen für die Ende Juli anstehenden Quartalszahle den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21.30 € 		Abst. Kursziel*:
40.85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.57%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse