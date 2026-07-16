NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Europa entwickele sich das Geschäft des Werbedienstleisters solide, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Donnerstag. Im Nahen Osten stabilisiere sich die Lage und die Fußball-Weltmeisterschaft dürfte sich positiv auswirken. Der Experte drückte den Aktien mit Blick auf seine optimistischen Erwartungen für die Ende Juli anstehenden Quartalszahle den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/bek/gl;