JCDecaux 23.62 CHF 0.52% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux auf "Overweight" belassen. Angesichts anhaltender Diskussionen um den Einfluss von KI auf die europäische Internetbranche fasste Analyst Marcus Diebel am Sonntag die Erkenntnisse aus jüngsten Diskussionen mit Investoren in Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney und Melbourne zusammen. Mit Blick auf den Außenwerbungsspezialisten JCDecaux habe die Frage dominiert, ob die hohe Dynamik zu halten sei./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.