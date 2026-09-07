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JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

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28.09.2026 07:37:46

JCDecaux Overweight

JCDecaux
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux auf "Overweight" belassen. Angesichts anhaltender Diskussionen um den Einfluss von KI auf die europäische Internetbranche fasste Analyst Marcus Diebel am Sonntag die Erkenntnisse aus jüngsten Diskussionen mit Investoren in Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney und Melbourne zusammen. Mit Blick auf den Außenwerbungsspezialisten JCDecaux habe die Frage dominiert, ob die hohe Dynamik zu halten sei./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24.96 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
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Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

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07:37 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
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