Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
Intesa Sanpaolo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee und ihre Kollegen setzen im Rahmen der am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Sie gehen davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.32 €
|
Abst. Kursziel*:
22.09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.41%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
08.09.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Montagshandel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
|
08.09.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
05.09.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|07:25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.30
|1.20%
