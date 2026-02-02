Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’409 1.7%  SPI 18’484 1.5%  Dow 49’407.7 1.1%  DAX 24’798 1.1%  Euro 0.9189 -0.1%  EStoxx50 6’008 1.0%  Gold 4’926 5.7%  Bitcoin 61’123 -0.4%  Dollar 0.7774 -0.3%  Öl 65.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Swatch-Aktie: Konzern schlägt Andreas Rickenbacher für den Verwaltungsrat vor
Newron-Aktie: Neue Fachpublikation zu Evenamide
Addex-Aktie: Potenzial für neue Therapie bei Angst- und Traumafolgestörungen
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nordex-Aktie: Windparkprojekt in Dalarna in Planung
Suche...
Plus500 Depot

Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.50
CHF
0.04
CHF
0.66 %
02.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.02.2026 07:37:53

Intesa Sanpaolo Overweight

Intesa Sanpaolo
5.50 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,60 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem neuen Geschäftsplan würden die Italiener noch stärker zum Vermögensverwalter, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Und mit Isy Wealth wolle man dabei sein digitales Rückgrat nutzen und letztlich voll in die Cloud wandern. Sabbione hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2029 im Schnitt um zwei Prozent an./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.97 € 		Abst. Kursziel*:
17.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.32%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:37 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
07:36 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
07:22 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
02.02.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen