Intesa Sanpaolo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,60 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem neuen Geschäftsplan würden die Italiener noch stärker zum Vermögensverwalter, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Und mit Isy Wealth wolle man dabei sein digitales Rückgrat nutzen und letztlich voll in die Cloud wandern. Sabbione hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2029 im Schnitt um zwei Prozent an./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.97 €
|
Abst. Kursziel*:
17.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.32%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
02.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Aufschläge in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beginnt Montagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.50
|0.66%
