Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.30
CHF
0.06
CHF
1.20 %
25.08.2025
BRXC
02.09.2025 11:15:19

Intesa Sanpaolo Overweight

Intesa Sanpaolo
5.30 CHF 1.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,30 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent an. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:32 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
6.60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.40 € 		Abst. Kursziel*:
22.22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.97%
Analyst Name::
Alvaro Serrano 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

