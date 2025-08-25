|Kurse + Charts + Realtime
Intesa Sanpaolo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,30 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent an. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
6.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.40 €
|
Abst. Kursziel*:
22.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.97%
|
Analyst Name::
Alvaro Serrano
|
KGV*:
-
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|11:15
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
