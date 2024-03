FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intesa Sanpaolo von 3,50 auf 4 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Timo Dums rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit steigenden Gewinne der italienischen Großbank, selbst in einem von niedrigen Zinsen geprägten Umfeld. Daraus ergebe sich Kurspotenzial für die Aktien./bek/he;