NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group von 5,75 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) der Airline-Holding im zweiten Jahresviertel liege 4 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung, schrieb Harry Gowers am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Für das laufende Geschäftsjahr erhöhte der Experte seine Ebit-Erwartung um 6 Prozent aufgrund gesunkener Treibstoffkosten./edh/ag;