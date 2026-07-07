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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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07.07.2026 12:04:05

International Consolidated Airlines Overweight

International Consolidated Airlines
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group von 5,75 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) der Airline-Holding im zweiten Jahresviertel liege 4 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung, schrieb Harry Gowers am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Für das laufende Geschäftsjahr erhöhte der Experte seine Ebit-Erwartung um 6 Prozent aufgrund gesunkener Treibstoffkosten./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.49 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4.82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
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