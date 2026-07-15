International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.27 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
14.07.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
14.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
13.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Schwacher Wochentag in London: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schwächer (finanzen.ch)
|
13.07.26
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|18:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|18:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|18:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.88
|-1.31%
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