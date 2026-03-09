GEA Aktie 360133 / DE0006602006
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und noch deutlicher das Nettoergebnis hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne am Montag in seiner ersten Reaktion. Das margenträchtige Geschäft mit Komponenten und Verfahrenstechnik (SFT) habe enttäuscht. Dazu fielen die Restrukturierungsaufwendungen überraschend hoch aus./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GEA
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
60.20 €
Abst. Kursziel*:
-6.98%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
60.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-7.28%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|11:28
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:28
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:27
|GEA Buy
|UBS AG
|09:16
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
