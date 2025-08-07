Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’876 -0.9%  SPI 16’483 -1.0%  Dow 45’947 -0.4%  DAX 23’535 -0.6%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5’445 -0.4%  Gold 3’742 -0.2%  Bitcoin 87’410 0.3%  Dollar 0.7991 -0.1%  Öl 69.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum
ETF des Monats Oktober 2025
Boeing-Aktie etwas höher: Turkish Airlines will von Boeing bis zu 225 Flugzeuge kaufen
Experten erklären: Diese Renditekiller kosten ETF-Anleger bares Geld - und so werden sie vermieden
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wirft günstiges Cybertruck-Modell raus - Einstiegspreis schiesst nach oben
Suche...

International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.00
CHF
0.68
CHF
20.47 %
07.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.09.2025 07:16:57

International Consolidated Airlines Overweight

International Consolidated Airlines
4.00 CHF 20.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Airline-Holding stehen zudem auf der Empfehlungsliste der Bank und tragen zusätzlich den kurzfristigen Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Quartalsbericht im November. Analyst Harry Gowers geht in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass das operative Quartalsergebnis 5 Prozent über dem Konsens landet. Zudem könnte ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt werden./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
4.37 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3.82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse