International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 550 auf 555 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding habe in diesem Jahr ? wie alle ihre Konkurrenten ? unter höheren Treibstoffpreisen gelitten, schrieb Alex Irving am Freitag. Er sieht in IAG aber das beste Unternehmen der Branche. IAG strebe weiterhin eine Marge größer 12 Prozent an, die Nachfrage bleibe stark und Aktienrückkäufe fänden weiterhin statt./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.55 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.46 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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