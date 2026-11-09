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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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09.11.2026 07:36:36

International Consolidated Airlines Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 550 auf 555 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding habe in diesem Jahr ? wie alle ihre Konkurrenten ? unter höheren Treibstoffpreisen gelitten, schrieb Alex Irving am Freitag. Er sieht in IAG aber das beste Unternehmen der Branche. IAG strebe weiterhin eine Marge größer 12 Prozent an, die Nachfrage bleibe stark und Aktienrückkäufe fänden weiterhin statt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 21:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
5.55 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.46 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
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