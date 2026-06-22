International Consolidated Airlines 4.93 CHF 1.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 460 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise reduzierte Jaime Rowbotham seine Prognose für die 2026er Treibstoffkosten der Airline-Holding, wie er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar schrieb./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.