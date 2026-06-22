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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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22.06.2026 08:41:52

International Consolidated Airlines Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 460 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise reduzierte Jaime Rowbotham seine Prognose für die 2026er Treibstoffkosten der Airline-Holding, wie er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar schrieb./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
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