DHL Group 47.26 CHF -0.03% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach dem angekündigtem Abgang der langjährigen Finanzchefin Melanie Kreis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Nachricht komme unerwartet, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Die Expertin bezeichnete Kreis als sehr starkes Mitglied des Führungsteams. Ihr Nachfolger Joe Joseph werde die finanzielle Disziplin beibehalten, die DHL im vergangenen Jahrzehnt bereits unter Beweis gestellt habe./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 15:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 15:59 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.