DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach dem angekündigtem Abgang der langjährigen Finanzchefin Melanie Kreis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Nachricht komme unerwartet, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Die Expertin bezeichnete Kreis als sehr starkes Mitglied des Führungsteams. Ihr Nachfolger Joe Joseph werde die finanzielle Disziplin beibehalten, die DHL im vergangenen Jahrzehnt bereits unter Beweis gestellt habe./rob/la/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50.94 €
|
Abst. Kursziel*:
17.79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.28%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
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