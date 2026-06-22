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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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23.06.2026 17:29:25

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach dem angekündigtem Abgang der langjährigen Finanzchefin Melanie Kreis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Nachricht komme unerwartet, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Die Expertin bezeichnete Kreis als sehr starkes Mitglied des Führungsteams. Ihr Nachfolger Joe Joseph werde die finanzielle Disziplin beibehalten, die DHL im vergangenen Jahrzehnt bereits unter Beweis gestellt habe./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 15:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 15:59 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60.00 €
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Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
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