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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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08.05.2026 09:13:10

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Begleitaussagen klinge die Gruppe aber vorsichtiger als die Wettbewerber, was die Perspektiven im zweiten Halbjahr betreffe./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4.70 £
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Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
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