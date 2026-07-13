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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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13.07.2026 09:59:11

International Consolidated Airlines Buy

International Consolidated Airlines
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group nach angepassten Schätzungen für den Passagierumsatz pro angebotenem Sitzplatzkilometer von 540 auf 645 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durch den immer wieder aufflammenden Konflikt im Nahen Osten verursachte Volatilität erschwere eine präzise Prognose des diesjährigen Gewinns, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte ist dennoch zuversichtlich, dass die Marge der Fluggesellschaft im Zielbereich bleiben wird./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6.45 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.63 £ 		Abst. Kursziel*:
39.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.63 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
39.40%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
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09:59 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
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07.07.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
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