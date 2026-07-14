NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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14.07.2026 14:18:00
Ausblick: NEL ASA legt Quartalsergebnis vor
So sehen die Prognosen der Experten für die NEL ASA-Bilanz aus.
NEL ASA lädt am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,067 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 195,5 Millionen NOK - ein Plus von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 173,9 Millionen NOK erwirtschaften konnte.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,248 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,700 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 803,4 Millionen NOK, gegenüber 963,1 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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