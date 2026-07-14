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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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Prognosen der Experten 14.07.2026 14:18:00

Ausblick: NEL ASA legt Quartalsergebnis vor

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So sehen die Prognosen der Experten für die NEL ASA-Bilanz aus.

NEL ASA
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NEL ASA lädt am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,067 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 NOK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 195,5 Millionen NOK - ein Plus von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 173,9 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,248 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,700 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 803,4 Millionen NOK, gegenüber 963,1 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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18.03.26 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
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Long 13’557.65 19.54 SQBLOU
Long 13’248.70 13.72 SLBIBU
Long 12’702.08 8.97 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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