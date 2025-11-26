International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Pence belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.75 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.44 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3.91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
24.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
24.11.25
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
17.11.25