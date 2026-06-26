Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’232 0.8%  SPI 20’051 0.7%  Dow 51’921 0.1%  DAX 24’995 1.0%  Euro 0.9212 0.0%  EStoxx50 6’268 0.9%  Gold 4’028 0.7%  Bitcoin 48’548 -2.0%  Dollar 0.8097 0.0%  Öl 74.8 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Micron Technology951691Idorsia36346343Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526Sunrise Communications138622040VAT31186490
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rollverluste bei VIX-ETFs als versteckter Renditekiller - Was Anleger wissen sollten
Raumfahrt & Kritische Mineralien: Auf dieses Weise könnte SpaceX-Aktie von Seltenen Erden profitieren
Coinbase for Agents: Zugriff für KI-Agenten auf Krypto-Trading und Zahlungen
Warum Goldman Sachs bei Gold jetzt vorsichtiger wird
Coinbase-CEO zuversichtlich: Bitcoin dürfte seinen Boden bei 60'000 Dollar gefunden haben
Suche...
eToro entdecken
Volatilitäts-ETFs 26.06.2026 03:39:03

Rollverluste bei VIX-ETFs als versteckter Renditekiller - Was Anleger wissen sollten

Rollverluste bei VIX-ETFs als versteckter Renditekiller - Was Anleger wissen sollten

VIX-ETFs bilden keine Volatilität direkt ab, sondern setzen auf Futures-Kontrakte. Ob Anleger gewinnen oder verlieren, entscheidet oft die Terminkurve - samt Rollkosten.

• VIX-ETFs investieren in Futures - nicht direkt in den VIX
• Contango erzeugt laufende Rollverluste und belastet die Rendite
• Backwardation kann VIX-ETFs in Krisenphasen zusätzlichen Rückenwind geben

Was der VIX ist - und was er nicht ist

Der Cboe Volatility Index (VIX) misst die vom Markt erwartete Schwankungsbreite des S&P 500 für die nächsten 30 Tage. Er wird aus den Preisen gehandelter S&P 500-Optionen berechnet und zwar ohne Rückgriff auf ein bestimmtes Kursmodell. Entwickelt und gepflegt wird er von Cboe Global Markets, die genaue Berechnungsmethodik ist im Volatility Index Methodology-Dokument der Cboe (Cboe Global Indices, LLC) beschrieben. Der VIX selbst ist jedoch kein handelbares Instrument. Wer auf steigende Volatilität setzen will, braucht daher ein Hilfsmittel: VIX-Futures oder entsprechende ETFs, die diese Futures abbilden.

Die Terminkurve: Contango und Backwardation

VIX-Futures haben unterschiedliche Laufzeiten. Trägt man ihre Preise auf einer Zeitachse ab, entsteht eine sogenannte Terminkurve. Meist sieht diese Kurve ansteigend aus: Der nächstfällige Kontrakt ist günstiger als der übernächste, der übernächste günstiger als der fernere. Diesen Zustand nennt man Contango. Bakshi, Crosby, Gao und Xue - Autoren einer Studie zur Volatilitätsunsicherheit und VIX-Futures-Terminkurve - haben auf Basis von Tagespreisen der Cboe Futures Exchange gezeigt, dass die VIX-Futures-Kurve an etwa 82 Prozent aller Handelstage in Contango liegt. Der Normalzustand ist also eine aufwärts geneigte Kurve.

Der Gegenzustand heisst Backwardation: Die Kurve neigt sich nach unten, wenn kurzfristige Kontrakte teurer sind als längerfristige. Das passiert vor allem in Krisenzeiten, wenn Anleger unmittelbar mit grossen Verwerfungen rechnen. Laut derselben Analyse tritt Backwardation systematisch auf, wenn der VIX-Index Werte von über 29 erreicht oder wenn der S&P 500 an einem Tag um mehr als 1,22 Prozent fällt.

Das Rollproblem: Warum Contango die Rendite drückt

Ein ETF, der einen VIX-Futures-Index nachbildet, hält in der Regel kurzlaufende Kontrakte. Da VIX-Futures an einem bestimmten Termin auslaufen, muss der ETF sie regelmässig ersetzen: Der ablaufende Kontrakt wird verkauft, ein neuer mit späterer Laufzeit wird gekauft. Dieser Vorgang heisst Rollen.

Im Contango ist das teuer. Man verkauft günstig und kauft teuer. Bei jedem Rollvorgang entsteht ein kleiner Verlust, der sich über die Zeit aufaddiert. Manche Anbieter versuchen, diesen Effekt durch optimierte Rollstrategien abzumildern - etwa indem ein Index kontinuierlich zwischen kurzfristigen und mittelfristigen VIX-Futures-Portfolios wechselt, um Rollkosten zu begrenzen. Solche Ansätze können den strukturellen Kostendruck reduzieren, aber nicht beseitigen. Der Rolleffekt bleibt ein dauerhafter Bestandteil solcher Produkte.

Das Rollen ist dabei keine Kuriosität, sondern ein grundlegendes Merkmal von Futures-basierten ETFs. Wer einen VIX-ETF länger hält, zahlt diese Kosten dauerhaft - unabhängig davon, ob der VIX selbst sich bewegt.

Backwardation: Wenn die Terminkurve hilft

Backwardation kehrt den Rollmechanismus um: Der Fonds verkauft teuer und kauft günstig. Wer in einer Krisenphase in VIX-ETFs investiert ist, profitiert also von der umgekehrten Kurvenform. In solchen Phasen steigt nicht nur der VIX selbst stark an, die Terminkurve liefert zusätzlich einen positiven Rollbeitrag.

Die Backwardation-Phasen sind jedoch selten und schwer vorherzusagen. Sie sind eng an extreme Marktbedingungen geknüpft. Sobald sich die Lage beruhigt, dreht die Kurve wieder ins Contango, und der positive Rolleffekt verschwindet.

Warum die Terminkurve fast immer in Contango liegt

Die wirtschaftliche Begründung für den dauerhaften Contango-Zustand ist nicht trivial. Bakshi, Crosby, Gao und Xue liefern dafür eine modellfreie Erklärung: Kurzfristige Volatilitätserwartungen sind in ihrer Verteilung weniger risikoreich als langfristige. Weil die Unsicherheit über die künftige Volatilität mit dem Zeithorizont zunimmt, verlangen Marktteilnehmer für fernere Kontrakte eine Prämie. Im Normalmarkt ist das langfristige Risikoprofil der Volatilität breiter gestreut, was sich in höheren Futures-Preisen niederschlägt.

In Krisenzeiten kehrt sich dieses Verhältnis um: Die unmittelbare Risikowahrnehmung überwiegt, kurzfristige Unsicherheit ist grösser als die langfristige Erwartung, und die Kurve kippt in Backwardation. Beiden Zuständen liegt also dieselbe Logik zugrunde, nur die Richtung der Risikoeinschätzung zwischen kurzen und langen Horizonten ist jeweils verschieden.

Was Anleger daraus ableiten können

VIX-ETFs sind keine einfachen Volatilitätsinvestments. Wer sie kauft, geht implizit eine strukturelle Belastung durch den Rolleffekt ein. Im Normalmarkt fliesst Kapital aus dem Produkt ab, auch wenn der VIX selbst unverändert bleibt. Dieser Effekt ist im täglichen Kursverlauf kaum sichtbar, summiert sich aber über die Zeit erheblich.

Für Anleger bedeutet das: VIX-ETFs eignen sich als kurzfristiges Instrument in erwarteten Stressphasen, nicht als Dauerposition. Die Haltedauer entscheidet massgeblich darüber, wie stark der Rolleffekt die Gesamtrendite beeinflusst. Wer die Mechanik der Terminkurve nicht kennt, unterschätzt die tatsächlichen Kosten solcher Produkte systematisch.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Buffer-ETFs unter der Lupe: Wie lohnenswert sind tatsächlich?
ETF-Preisbildung in Stressphasen: Das müssen Anleger über Premium und Discount bei ETFs wissen
Anleihen-ETFs verstehen: Warum die Duration ein wichtiges Kennzeichen ist

Bildquelle: VintageTone / Shutterstock.com,eamesBot / Shutterstock.com

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie dennoch unter Druck: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Aktien von NVIDIA, Amazon, Microsoft, Tesla und Co. in gefährlichem Bereich: Was die Korrektur der Magnificent Seven bedeutet
Micron Technology-Aktie springt auf Rekordhoch: Mega-Gewinnexplosion sorgt für Euphorie
SpaceX-Aktie kaufen? Was Warren Buffett raten würde
Experten-Urteil nach den Zahlen: Steht die Micron-Aktie mit einem historischen Ausbruch
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
Bayer-Aktie dank Entscheidung des US-Supreme Court im Glyphosat-Streit zweistellig im Plus
Apple-Aktie verliert: MacBooks und iPads werden teurer
Jefferies & Company Inc.: UBS-Aktie erhält Buy
Coinbase-CEO zuversichtlich: Bitcoin dürfte seinen Boden bei 60'000 Dollar gefunden haben

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 25: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.