Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’005.34 13.82 SXBVXU
Short 15’590.89 8.76 SLWB8U
SMI-Kurs: 14’068.76 26.06.2026 14:35:35
Long 13’534.21 19.77 SQBLOU
Long 13’225.79 13.82 SXBKNU
Long 12’649.29 8.95 S2GBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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