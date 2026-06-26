|Kaufempfehlungen KW 26
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26.06.2026 14:38:00
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerApple und OpenAI belasten das Sentiment: SMI mit Verlusten -- DAX rutscht im Freitagshandel ab -- Asiens Börsen schliessen tiefrot
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag abwärts. Auch in Deutschland prägen Verluste das Bild. An den Märkten in Asien kam es zu einem Ausverkauf.