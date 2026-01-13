Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intel Aktie 941595 / US4581401001

39.06
CHF
0.58
CHF
1.51 %
13:33:49
BRXC
15.01.2026

Intel Sector Perform

Intel
39.06 CHF 1.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Intel beim Kursziel von 50 US-Dollar mit "Sector Perform" aufgenommen. Das Management habe in der Neuausrichtung des Geschäfts zuletzt einen guten Job gemacht, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. Schlüsselaspekte seien bessere Margen und Fortschritte bei der Fertigung integrierter Schaltkreise für andere Firmen (Foundry). Beide Aspekte hingen von den Renditen in der Produktion ab, die aber nur schwer einzuschätzen seien./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 16:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 50.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 48.72 		Abst. Kursziel*:
2.63%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 48.73 		Abst. Kursziel aktuell:
2.62%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

