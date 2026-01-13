NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Intel beim Kursziel von 50 US-Dollar mit "Sector Perform" aufgenommen. Das Management habe in der Neuausrichtung des Geschäfts zuletzt einen guten Job gemacht, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. Schlüsselaspekte seien bessere Margen und Fortschritte bei der Fertigung integrierter Schaltkreise für andere Firmen (Foundry). Beide Aspekte hingen von den Renditen in der Produktion ab, die aber nur schwer einzuschätzen seien./bek/ag;