Intel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Intel beim Kursziel von 50 US-Dollar mit "Sector Perform" aufgenommen. Das Management habe in der Neuausrichtung des Geschäfts zuletzt einen guten Job gemacht, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. Schlüsselaspekte seien bessere Margen und Fortschritte bei der Fertigung integrierter Schaltkreise für andere Firmen (Foundry). Beide Aspekte hingen von den Renditen in der Produktion ab, die aber nur schwer einzuschätzen seien./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 16:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 50.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 48.72
|
Abst. Kursziel*:
2.63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 48.73
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.62%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
14.01.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Intel Aktie News: Intel gewinnt am Mittwochabend (finanzen.ch)
|
14.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächer (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Intel Aktie News: Intel macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
14.01.26
|NYSE-Handel S&P 500 beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|12:57
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|39.06
|1.51%
