NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Manager hätten sich zur Lage auf den Endmärkten erwartungsgemäß geäußert, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Smartphone-Markt bleibe auf niedrigem Niveau. Die PC-Märkte hätten die Tiefs hinter sich und seien weitgehend normalisiert. Die Automärkte seien durchwachsen und bei Konsumentenelektronik würden die Hersteller immer noch stark ihre Lagerbestände abbauen./mis/ag;