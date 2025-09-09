Boeing Aktie 913253 / US0970231058
183.93CHF
0.80CHF
0.44 %
09.09.2025
10.09.2025 07:37:55
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Gavin Parsons kommentierte am Dienstagabend die Aufträge vom August und aktuelle Auslieferungszahlen. Er sieht weiter kaum Belastungen durch Zölle und rechnet mit einem deutlich geringeren Barmittelabfluss im Gesamtjahr als Boeing selbst./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 229.52
|
Abst. Kursziel*:
21.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 229.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.98%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
