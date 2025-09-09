Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

183.93
CHF
0.80
CHF
0.44 %
09.09.2025
BRXC
10.09.2025 07:37:55

Boeing Buy

Boeing
183.93 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Gavin Parsons kommentierte am Dienstagabend die Aufträge vom August und aktuelle Auslieferungszahlen. Er sieht weiter kaum Belastungen durch Zölle und rechnet mit einem deutlich geringeren Barmittelabfluss im Gesamtjahr als Boeing selbst./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 229.52 		Abst. Kursziel*:
21.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 229.54 		Abst. Kursziel aktuell:
21.98%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

