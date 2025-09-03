Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’306 0.2%  SPI 17’070 0.3%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’839 0.5%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 5’399 0.6%  Gold 3’648 0.6%  Bitcoin 89’372 0.5%  Dollar 0.7974 0.0%  Öl 66.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Kryptokurse am Mittwochvormittag
Repower-Aktie: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
Hypi Lenzburg-Aktie: Für Liquiditätsprogramm der SNB qualifiziert
Klumpenrisiko im Depot: So sichern ETF-Anleger ihr Portfolio ab
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Gewinnwarnung für 2025
Suche...
Plus500 Depot

London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

98.85
CHF
-32.22
CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2025 07:51:44

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 12400 Pence auf "Buy" belassen. Die KI-Risiken für die Briten seien geringer als von Anlegern befürchtet, schrieb Michael Werner in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er hält selbst das Negativszenario bereits für eingepreist./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
124.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
88.26 £ 		Abst. Kursziel*:
40.49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
88.80 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
39.64%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten