London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
98.85CHF
-32.22CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.09.2025 07:51:44
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 12400 Pence auf "Buy" belassen. Die KI-Risiken für die Briten seien geringer als von Anlegern befürchtet, schrieb Michael Werner in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er hält selbst das Negativszenario bereits für eingepreist./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
124.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88.26 £
|
Abst. Kursziel*:
40.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88.80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.64%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
09.09.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
08.09.25
|FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
05.09.25
|London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals (Financial Times)
|
05.09.25
|London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals (Financial Times)
|
04.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.ch)