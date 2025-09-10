Hypi Lenzburg-Aktie: Für Liquiditätsprogramm der SNB qualifiziert

Damit verschafft sie sich zusätzliche Finanzierungsstabilität und mehr Effizienz in der Verarbeitung.

Die "Hypi" sei die erste Regionalbank der Schweiz, welche die Bedingungen für das Programm erfülle, teilte das Institut am Mittwoch mit. Das Programm ermöglicht inländischen Banken, im Krisenfall Liquidität durch die Verpfändung von Hypothekarforderungen auf Schweizer Liegenschaften zu erhalten, wenn sie sich nicht mehr am Markt refinanzieren können.

Das LGHS-Programm wurde im Jahr 2019 eingeführt. Es wurde 2023 bedeutend erweitert, als die SNB die LGHS-Initiative auf den gesamten Bankensektor ausweitete. Zuvor war sie hauptsächlich für systemrelevante Banken vorgesehen. Die Teilnahme ist jedoch nur möglich, wenn sich die Banken entsprechend vorbereitet haben.

ra/rw

Lenzburg (awp)