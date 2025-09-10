Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’306 0.2%  SPI 17’070 0.3%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’839 0.5%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 5’399 0.6%  Gold 3’648 0.6%  Bitcoin 89’372 0.5%  Dollar 0.7974 0.0%  Öl 66.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Kryptokurse am Mittwochvormittag
Repower-Aktie: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
Hypi Lenzburg-Aktie: Für Liquiditätsprogramm der SNB qualifiziert
Klumpenrisiko im Depot: So sichern ETF-Anleger ihr Portfolio ab
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Gewinnwarnung für 2025
Suche...
Plus500 Depot

Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Finanzierungsstabilität 10.09.2025 09:45:06

Hypi Lenzburg-Aktie: Für Liquiditätsprogramm der SNB qualifiziert

Hypi Lenzburg-Aktie: Für Liquiditätsprogramm der SNB qualifiziert

Die Hypothekarbank Lenzburg erfüllt die Bedingungen zur Teilnahme am SNB-Programm "Liquidität gegen hypothekarische Sicherheiten" (LGHS).

Hypothekarbank Lenzburg
4059.95 CHF -1.47%
Kaufen Verkaufen
Damit verschafft sie sich zusätzliche Finanzierungsstabilität und mehr Effizienz in der Verarbeitung.

Die "Hypi" sei die erste Regionalbank der Schweiz, welche die Bedingungen für das Programm erfülle, teilte das Institut am Mittwoch mit. Das Programm ermöglicht inländischen Banken, im Krisenfall Liquidität durch die Verpfändung von Hypothekarforderungen auf Schweizer Liegenschaften zu erhalten, wenn sie sich nicht mehr am Markt refinanzieren können.

Das LGHS-Programm wurde im Jahr 2019 eingeführt. Es wurde 2023 bedeutend erweitert, als die SNB die LGHS-Initiative auf den gesamten Bankensektor ausweitete. Zuvor war sie hauptsächlich für systemrelevante Banken vorgesehen. Die Teilnahme ist jedoch nur möglich, wenn sich die Banken entsprechend vorbereitet haben.

ra/rw

Lenzburg (awp)

Weitere Links:

Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Hypi Lenzburg geht Partnerschaft mit Ellexx ein
Hypothekarbank Lenzburg-Aktie stabil: Geschäftsleitungsmitglied verlässt Konzern
Hypo Lenzburg-Aktie: Hypo Lenzburg schreibt deutlich tieferen Semestergewinn

Bildquelle: keystone,Hypothekarbank Lenzburg AG,Keystone

Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten