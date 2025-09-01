Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lohnender Intel-Einstieg? 01.09.2025 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Intel eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Intel-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intel-Anteile bei 27.82 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Intel-Aktie investiert hat, hat nun 359.454 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’752.70 USD, da sich der Wert eines Intel-Papiers am 29.08.2025 auf 24.35 USD belief. Das entspricht einem Minus von 12.47 Prozent.

Jüngst verzeichnete Intel eine Marktkapitalisierung von 106.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

