Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Auftrag erhalten
|
10.09.2025 14:25:00
Nordex gewinnt neuen Auftrag: Windkraftanlagen für 48-MW-Projekt in Österreich - Aktie gefragt
Nordex hat vom Kärntner Energieversorger Kelag einen Auftrag zur Lieferung von 7 Windrädern des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 47,6 Megawatt erhalten.
Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 1,53 Prozent höher bei 21,18 Euro.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordex AG
|
07:30
|EQS-News: Nordex erhält Auftrag über knapp 48 MW aus Österreich (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex receives order for nearly 48 MW for a project in Austria (EQS Group)
|
09.09.25
|XETRA-Handel TecDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.25
|TecDAX-Handel aktuell: So performt der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
08.09.25
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Nordex AG
|04.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|10:00
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
u-blox am 09.09.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: SMI und DAX stabil -- Börsen in Asien schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt treten zur Wochenmitte auf der Stelle. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}