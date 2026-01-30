NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 25 auf 27 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Annahmen unter dem Einfluss der vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal. Eine verbesserte Prognose für die operative Hebelwirkung beeinflussten ihre Schätzungen positiv. Da diese aber über den Zielen der niederländischen Bank lägen, seien weitere Beweise notwendig, damit sie sich noch weiter davon abheben könnten./rob/tih/he;