30.01.2026

ING Group Sector Perform

ING Group
22.76 CHF -0.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 25 auf 27 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Annahmen unter dem Einfluss der vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal. Eine verbesserte Prognose für die operative Hebelwirkung beeinflussten ihre Schätzungen positiv. Da diese aber über den Zielen der niederländischen Bank lägen, seien weitere Beweise notwendig, damit sie sich noch weiter davon abheben könnten./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:18 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24.57 € 		Abst. Kursziel*:
9.89%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
24.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.61%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse