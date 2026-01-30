ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 25 auf 27 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Annahmen unter dem Einfluss der vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal. Eine verbesserte Prognose für die operative Hebelwirkung beeinflussten ihre Schätzungen positiv. Da diese aber über den Zielen der niederländischen Bank lägen, seien weitere Beweise notwendig, damit sie sich noch weiter davon abheben könnten./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
24.57 €
|
Abst. Kursziel*:
9.89%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
24.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.61%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
