ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
22.49CHF
0.07CHF
0.33 %
26.01.2026
BRXC
27.01.2026 06:33:48
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der ING beim Kursziel von 27 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die ING bleibe eine gute Privatkundenbank für ganz Europa, schrieb Theo Massing am Montagabend. Sie spüre aber den Konkurrenzdruck durch die neuen Digitalbanken. Massing sieht hier eine dünnere Kapitaldecke als bei seinem Favoriten in den Niederlanden, der ABN Amro. Die Bewertung der ING liege im Branchenschnitt./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
