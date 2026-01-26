NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der ING beim Kursziel von 27 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die ING bleibe eine gute Privatkundenbank für ganz Europa, schrieb Theo Massing am Montagabend. Sie spüre aber den Konkurrenzdruck durch die neuen Digitalbanken. Massing sieht hier eine dünnere Kapitaldecke als bei seinem Favoriten in den Niederlanden, der ABN Amro. Die Bewertung der ING liege im Branchenschnitt./ag/gl;