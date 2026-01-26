Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

22.49
CHF
0.07
CHF
0.33 %
26.01.2026
BRXC
27.01.2026 06:33:48

ING Group Hold

ING Group
22.49 CHF 0.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der ING beim Kursziel von 27 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die ING bleibe eine gute Privatkundenbank für ganz Europa, schrieb Theo Massing am Montagabend. Sie spüre aber den Konkurrenzdruck durch die neuen Digitalbanken. Massing sieht hier eine dünnere Kapitaldecke als bei seinem Favoriten in den Niederlanden, der ABN Amro. Die Bewertung der ING liege im Branchenschnitt./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:05 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24.47 € 		Abst. Kursziel*:
10.36%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.71%
Analyst Name::
Theo Massing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

