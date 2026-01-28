Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.01.2026 09:53:53

ING Group Hold

ING Group
23.18 CHF 1.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ING nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Bank habe ein erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb Theo Massing am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei aber durchwachsen. Die Ziele für 2026 und 2027 hätten die Niederländer zwar angehoben, doch dies preisten die Konsensschätzungen schon ein. Zudem würden bei den Zielen für 2026 die Auswirkungen des Rückzugs aus Russland noch nicht berücksichtigt./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24.83 € 		Abst. Kursziel*:
8.76%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.47%
Analyst Name::
Theo Massing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

