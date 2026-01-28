ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ING nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Bank habe ein erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb Theo Massing am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei aber durchwachsen. Die Ziele für 2026 und 2027 hätten die Niederländer zwar angehoben, doch dies preisten die Konsensschätzungen schon ein. Zudem würden bei den Zielen für 2026 die Auswirkungen des Rückzugs aus Russland noch nicht berücksichtigt./rob/gl/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Hold
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24.83 €
|
Abst. Kursziel*:
8.76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.47%
|
Analyst Name::
Theo Massing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
|
28.01.26
|Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
14.01.26