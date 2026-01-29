Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

22.80
CHF
0.20
CHF
0.88 %
13:50:10
SWX
29.01.2026 13:04:43

ING Group Sector Perform

ING Group
23.18 CHF 1.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die niederländische Bank habe ein insgesamt starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der positive Trend sollte sich fortsetzen, sei aber bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:36 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24.89 € 		Abst. Kursziel*:
0.46%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
24.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.40%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:04 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
11:07 ING Group Buy UBS AG
09:53 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
27.01.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

ING Group 22.40 -0.88% ING Group