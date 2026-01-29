ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
22.80CHF
0.20CHF
0.88 %
13:50:10
SWX
29.01.2026 13:04:43
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die niederländische Bank habe ein insgesamt starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der positive Trend sollte sich fortsetzen, sei aber bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
24.89 €
|
Abst. Kursziel*:
0.46%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
24.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.40%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|22.40
|-0.88%
