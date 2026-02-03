ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
23.80CHF
0.80CHF
3.48 %
09:40:09
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.02.2026 08:25:01
ING Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die ING von 25 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Bei den Niederländern stünden die Zeichen auf Wachstum, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Nach den guten Geschäftszahlen hob er seine Schätzungen merklich an./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.00 €
|
Abst. Kursziel*:
7.69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.28%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ING Group
|
31.01.26
|Januar 2026: So schätzen Experten die ING Group-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.01.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.01.26