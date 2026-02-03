Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

23.80
CHF
0.80
CHF
3.48 %
09:40:09
SWX
03.02.2026 08:25:01

ING Group Buy

ING Group
23.95 CHF 4.06%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die ING von 25 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Bei den Niederländern stünden die Zeichen auf Wachstum, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Nach den guten Geschäftszahlen hob er seine Schätzungen merklich an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.00 € 		Abst. Kursziel*:
7.69%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.28%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

