Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’495 -0.2%  SPI 18’656 -0.2%  Dow 49’997 -0.3%  DAX 24’956 -0.2%  Euro 0.9119 -0.2%  EStoxx50 6’059 0.0%  Gold 5’050 -0.2%  Bitcoin 52’710 -2.0%  Dollar 0.7661 -0.1%  Öl 69.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Aktie profitiert von Dividendenerhöhung
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Ausblick: voestalpine vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
Salzgitter-Aktie dennoch schwächer: Aurubis-Bewertung beflügelt - weiteres Wachstum angepeilt
Suche...

ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

23.60
CHF
0.60
CHF
2.61 %
11:45:42
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 12:39:40

ING Group Buy

ING Group
23.82 CHF 2.58%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Bank an. Mit seinen Ergebnisprognosen bis 2028 sieht er sich um etwa 8 Prozent über dem Konsens. Hallam rollte zudem die Bewertungsbasis für sein Kursziel nach vorne./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.08 € 		Abst. Kursziel*:
11.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.92%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten