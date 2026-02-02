ING Group 23.82 CHF 2.58% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Bank an. Mit seinen Ergebnisprognosen bis 2028 sieht er sich um etwa 8 Prozent über dem Konsens. Hallam rollte zudem die Bewertungsbasis für sein Kursziel nach vorne./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



