Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’472 -0.1%  Bitcoin 72’731 0.0%  Dollar 0.8000 0.2%  Öl 62.7 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Microsoft951692Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Goldpreis: Hochspannung vor US-Arbeitsmarktdaten
TeamViewer-Aktie: Umsatzziel 2025 erreicht
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen
Suche...
eToro entdecken

ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

22.43
CHF
0.00
CHF
0.01 %
08.01.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 22:07:46

ING Group Sector Perform

ING Group
22.43 CHF 0.01%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Ausblick der Bank auf 2026 werde wohl denen der vergangenen Jahre ähneln, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An ihren Schätzungen nahm die Expertin nur kleinere Änderungen vor./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:36 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24.06 € 		Abst. Kursziel*:
3.91%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
24.21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.28%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ING Group

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 ING Group Overweight Barclays Capital
05.12.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

ING Group 22.43 0.01% ING Group