ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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30.10.2026 10:13:06
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 34,10 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Niederländer erhöhten das Tempo im Zuge ihrer Neuaufstellung, schrieb Namita Samtani am Donnerstag anlässlich der Managementaussage zum Renditeziel im Firmen- und Großkundengeschäft./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28.58 €
|
Abst. Kursziel*:
22.44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.85%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ING Group
|
28.10.26
|Ausblick: ING Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.10.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: ING Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
01.10.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
24.09.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ING Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu ING Group
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|26.03
|0.25%
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|10:32
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|10:32
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