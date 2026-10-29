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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

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30.10.2026 10:13:06

ING Group Overweight

ING Group
26.21 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 34,10 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Niederländer erhöhten das Tempo im Zuge ihrer Neuaufstellung, schrieb Namita Samtani am Donnerstag anlässlich der Managementaussage zum Renditeziel im Firmen- und Großkundengeschäft./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28.58 € 		Abst. Kursziel*:
22.44%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.85%
Analyst Name::
Namita Samtani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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