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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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ETF Sparplan

ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

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15.10.2026 14:50:12

ING Group Overweight

ING Group
27.18 CHF -3.34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING vor den Zahlen zum dritten Quartal von 38,30 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die niederländischen Banken dürften ein weiteres starkes Quartal absolviert haben, prognostizierte Delphine Lee in einem Ausblick am Donnerstag. Eine nach wie vor robuste Kreditnachfrage stütze die Nettozinserträge. Vorteilhafte Marktbedingungen vor allem bei Aktien trieben die Gebühreneinnahmen an./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29.47 € 		Abst. Kursziel*:
30.66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
29.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.22%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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