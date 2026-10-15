ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING vor den Zahlen zum dritten Quartal von 38,30 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die niederländischen Banken dürften ein weiteres starkes Quartal absolviert haben, prognostizierte Delphine Lee in einem Ausblick am Donnerstag. Eine nach wie vor robuste Kreditnachfrage stütze die Nettozinserträge. Vorteilhafte Marktbedingungen vor allem bei Aktien trieben die Gebühreneinnahmen an./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29.47 €
|
Abst. Kursziel*:
30.66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.22%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
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|08.10.26
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|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:50
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
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|UBS AG
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|08.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|27.58
|1.04%
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