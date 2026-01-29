ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
22.60CHF
0.60CHF
2.73 %
10:43:58
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.01.2026 09:55:11
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Das attraktive Wachstum der Bank spiegele sich bisher nicht im Aktienkurs wider, schrieb Johan Ekblom in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
27.40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.99 €
|
Abst. Kursziel*:
9.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.89%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ING Group
|
28.01.26
|Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.01.26