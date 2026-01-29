Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ING Group
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Das attraktive Wachstum der Bank spiegele sich bisher nicht im Aktienkurs wider, schrieb Johan Ekblom in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
27.40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.99 € 		Abst. Kursziel*:
9.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.89%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

