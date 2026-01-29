ING Group 22.84 CHF 0.04% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Das attraktive Wachstum der Bank spiegele sich bisher nicht im Aktienkurs wider, schrieb Johan Ekblom in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



