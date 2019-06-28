Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Infineon Outperform

Infineon
31.59 CHF -0.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon angesichts drohender Lieferkettenstörungen bei Automobil-Chips auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. David Dai beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Konflikts um den niederländischen Chipkonzern Nexperia, der 70 Prozent seiner Produktionskapazitäten in China hat. Das Unternehmen konzentriere sich vor allem auf die Belieferung der Automobilindustrie. Im Geschäft außerhalb Chinas rückten dafür wohl andere globale Lieferanten wie Infineon, STMicroelectronics und vor allem On Semiconductor in den Fokus./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 14:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
34.28 € 		Abst. Kursziel*:
42.96%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
33.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.33%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

