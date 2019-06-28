Infineon 33.03 CHF 2.38% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Ein Analystenteam um Stacy Rasgon befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie nochmals tiefergehend mit dem Thema US-Zölle. Für den Halbeiterbereich sei die Situation komplexer als gedacht, denn eine unterschiedliche Behandlung zwischen Ländern und Unternehmen könne zu Marktanteilsverschiebungen führen./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:19 / UTC



