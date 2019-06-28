Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
Infineon Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das organische Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2026 müssten zurückgeschraubt werden, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend mit Blick auf den Mitte November erwarteten Ausblick des Chipkonzerns. Er erwartet die Aktien daher bis dahin unter Druck. Deshpande bleibt trotz seines deutlich über Xetra-Niveau liegenden Kursziels an der Seitenlinie, weil er zunächst keine Kurstreiber sieht./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
39.20 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
31.10 €
Abst. Kursziel*:
26.02%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
31.44 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.70%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
KGV*:
-
