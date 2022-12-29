Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

47.00
CHF
2.00
CHF
4.44 %
29.12.2022
SWX
12.11.2025

Infineon Kaufen

Infineon
33.79 CHF 7.88%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem vierten Geschäftsquartal leicht unter den Erwartungen. KI-nahe Anwendungen würden bei dem Chipkonzern aber zum wichtigen Treiber, schrieb er. Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres werde wohl den zyklischen Tiefpunkt markieren, bevor sich im weiteren Jahresverlauf eine Erholung abzeichne./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:37
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Infineon AG Kaufen
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
36.19 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
36.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse