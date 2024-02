ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Trotz einiger Sorgen habe der Chipkonzern an seinem Ziel für das Umsatzwachstum im Autogeschäft festgehalten, betonte Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt wolle das Unternehmen die Preise weiterhin stabil halten, was ebenfalls von entscheidender Bedeutung sei. Zudem seien die Aktien aktuell im historischen Vergleich günstig bewertet, und der jüngste Kursrutsch biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit./la/nas;