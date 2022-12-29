Infineon 33.79 CHF 7.88% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Mit der erwarteten Umsatzverdoppelung im Geschäftsjahr 2026 werde der Umsatz des Chipkonzerns mit Leistungshalbleitern bis 2030 voraussichtlich um rund 25 Prozent jährlich wachsen und den Anteil am Konzernumsatz von zehn auf 15 bis 20 Prozent steigen, schrieb Janardan Menon am Mittwochnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts. Dies dürfte dem Aktienkurs zugutekommen./rob/gl/ag;

