Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Mit der erwarteten Umsatzverdoppelung im Geschäftsjahr 2026 werde der Umsatz des Chipkonzerns mit Leistungshalbleitern bis 2030 voraussichtlich um rund 25 Prozent jährlich wachsen und den Anteil am Konzernumsatz von zehn auf 15 bis 20 Prozent steigen, schrieb Janardan Menon am Mittwochnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts. Dies dürfte dem Aktienkurs zugutekommen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.19 €
|
Abst. Kursziel*:
32.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.45%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
